ANKARA 'Koronavirüs, 1 yaşın altındaki bebeklerde daha ağır seyrediyor' - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA 'Koronavirüs, 1 yaşın altındaki bebeklerde daha ağır seyrediyor' - Son Dakika

ANKARA 'Koronavirüs, 1 yaşın altındaki bebeklerde daha ağır seyrediyor'

6 saat önce

'Koronavirüs, 1 yaşın altındaki bebeklerde daha ağır seyrediyor'ANKARA Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr.

' Koronavirüs, 1 yaşın altındaki bebeklerde daha ağır seyrediyor'

ANKARA Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Zülfikar Akelma, yapılan çalışmalarda tüm koronavirüs vakalarının ortalama yüzde 2'sinin çocuk vaka olarak geçtiğini söyledi. Doç. Dr. Akelma, "Özellikle 1 yaşın altındaki bebeklerde, bir de çocuk hastaların içinde kronik hastalığı olanlarda ağır seyredebiliyor. Bunları mutlaka korumak gerekiyor" dedi.

Doç. Dr. Zülfikar Akelma, koronavirüsün çocuklarda görülme sıklığı ve etkilerini DHA'ya değerlendirdi. Doç. Dr. Akelma, koronavirüsün doğal yapısı itibarıyla bir solunum virüsü olduğunu hatırlatarak "Dolayısıyla solunum sistemine ait bulgular da en temel şikayetler olarak karşımıza çıkıyor. Ateşin, kuru öksürüğün olması ve özellikle nefes darlığı ve nefes almakta güçlükle birlikte küçük çocuklarda bunların görülmesi aklımıza yeni tip koronavirüsü getirebilir. Çocuklarda çok sık görülen şikayetlerden biri de belirgin halsizliğin olmasıdır" diye konuştu.

ANİ ÖKSÜRÜK VE YÜKSEK ATEŞE DİKKAT

Doç. Dr. Akelma, çocuklarda koronavirüsle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nın, Bilim Kurulu eşliğinde hazırladığı rehberdeki bir takım kriterlere göre yol aldıklarına dikkat çekerek, "İlk olarak çocukta ateşle birlikte öksürük ve nefes darlığının en az bir tanesi varsa ya da çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkmış bir kişiyle teması ya da yurt dışından gelen bir kişiyle görüşmüşlüğü varsa bu şikayetlerin koronavirüs açısından şüpheli bulunup, hastaneye başvurularının yapılması gerekiyor. Eğer çocuğun herhangi bir teması yoksa bile öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleri aniden başladıysa bile mutlaka çocuğun koronavirüs açısından değerlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

TANI SÜRECİ

Doç. Dr. Akelma, bu tip şikayetlerle hastaneye başvuran çocukların ilk olarak ön değerlendirmeden geçtiğine işaret ederek, "Öncelikle çocuklarımızın ilk adımda şikayetlerini sorguluyoruz. Burada şikayetleri açısından pozitif bulduğumuz ya da şüpheli bulduğumuz bulgular varsa bu hastalar için belirlenmiş alanda doktor ve hemşirelerden oluşan ekiplerimiz ilk müdahaleyi yapıyor. Eğer gerekli görürlerse de koronavirüs açısından tetkik işlemleri yapılıp, tanısı kesinleştiriliyor. ve böylece süreç tanı süreci tamamlanmış oluyor" ifadelerini kullandı.

'HER YAŞ GRUBUNDAN GÖRÜLEBİLİR'

Koronavirüsün 18 yaşından küçüklerde, 65 yaş üstü bireylere göre daha az etki ettiğine dair bilgilerin doğru olmadığını belirten Doç. Dr. Akelma, "Bu kesinlikle doğru değil. Bu virüs her yaş grubunda görülebilir. Yeni doğan bebeklerde dahi bildirilen vakalar var. Gebelerde de görülebiliyor. Fakat 65 yaş üstü bireylerde çok daha etkili görülebiliyor. Sonuçta bu bir solunum virüsüdür. Solunum virüsleri de solunum yollarına ait birçok yeri etkileyebiliyor. Bu virüsün de özelliği tüm solunum sistemini etkiliyor olabilmesidir" dedi.

'KRONİK HASTALIĞI OLANLAR RİSKLİ'

Doç. Dr. Akelma, koronavirüs ile ilgili bilgileri kendilerinin de zaman içerisinde edinmeye başladığını ifade ederek, "İlk bilgilerimiz Çin kaynaklıydı. Daha sonra Amerika, Avrupa ve ülkemizdeki çalışmalar. Yapılan çalışmalarda tüm koronavirüs vakalarının ortalama yüzde 1'i ile 5'i arasında, ortalama yüzde 2'si çocuk vaka olarak geçiyor. Bu çocuk vakalar, erişkin ile kıyasladığın zaman daha hafif seyrediyor. Hafif seyretmesi bizi yanıltmaması lazım. Özellikle 1 yaşın altındaki bebeklerde, bir de çocuk hastaların içinde kronik hastalığı olanlarda ağır seyredebiliyor. Bunları mutlaka korumak gerekiyor" diye konuştu.

'HİÇ ŞİKAYETİ OLMAYIP POZİTİF ÇIKANLAR VAR'

Doç. Dr. Akelma, temas şüphesiyle gelip hiçbir şikayeti olmayan vakalarda pozitif çıkan çocuklar olduğunu kaydederek, "Elimize ulaşan verilerden yüzde 10'unda pozitif çıkıp; fakat hiçbir şikayeti bulunmayıp, geri kalan yüzde 90'ında hafif ya da orta şikayetlerle bu virüsü atlattığını biliyoruz. Çocuklardaki durumun böyle olması bizim açımızdan sevindirici bir olay. Fakat şu da var ki; çocuklar bu virüsü hafif atlatması nedeniyle biz bunu tanıyamayabiliyoruz. Onlar da bu virüsü taşıma potansiyeli taşıyabiliyor. Dolayısıyla iyi bir izolasyonun da bu çocuklarda yapılması gerekiyor" dedi.

ANKARA 'Koronavirüs, 1 yaşın altındaki bebeklerde daha ağır seyrediyor'

Koronavirüs, Ulus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 12:40 Kaynak: DHA


Son Dakika

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Kayıp Hilal Cebeci ortaya çıktı: Bana evlilik teklifinde bulunmayın Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı dolmuş yapacağım Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'e yükseldi         
19:03
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor         
18:37
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu         
18:37
Afrin'de 40 kişinin öldüğü PKK saldırısında hayatını kaybedenlerden görüntülendi Afrin'de 40 kişinin öldüğü PKK saldırısında hayatını kaybedenlerden görüntülendi         
18:32
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "65 yaş üzerine sokak izni çıkacak mı?" sorusuna cevap verdi         
18:05
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor         
17:50
Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı         
17:45
Cildimizle ilgili şaşırtıcı gerçek! Yaşlanmaya 20 yaşında başlıyoruz Cildimizle ilgili şaşırtıcı gerçek! Yaşlanmaya 20 yaşında başlıyoruz         
17:35
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti         
17:30
Tunceli'nin ardından bir müjde de komşu ilinden! Yoğun bakımda korona hastası kalmadı Tunceli'nin ardından bir müjde de komşu ilinden! Yoğun bakımda korona hastası kalmadı         
17:29
Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek         
17:17
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 40'a yükseldi Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 40'a yükseldi         
17:06
Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi Son Dakika: ABD'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1379 artarak 56 bin 256'ya yükseldi         
17:02
Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi         
16:58
Denizin ortasında sırlarla dolu veba kalesi: Fort Alexander Denizin ortasında sırlarla dolu veba kalesi: Fort Alexander         
16:54
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi         
16:48
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz         
16:46
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim         
16:40
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü         
16:35
Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi         
16:27
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok         
16:15
Marmara Denizi'nde plankton çoğalması nedeniyle turuncuya büründü Marmara Denizi'nde plankton çoğalması nedeniyle turuncuya büründü         
16:09
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi         
16:08
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı         
16:07
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum         
16:01
Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun         
16:00
Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi         
15:56
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi         
15:55
Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir         
15:55
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2020 19:07:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANKARA 'Koronavirüs, 1 yaşın altındaki bebeklerde daha ağır seyrediyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]