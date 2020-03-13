ANKARA Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 3 Bakan açıklamalarda bulundu -1 - Son Dakika

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ANKARA Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 3 Bakan açıklamalarda bulundu -1
6 saat önce
ANKARA Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 3 Bakan açıklamalarda bulundu -1.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:36 Kaynak: DHA
ANKARA Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 3 Bakan açıklamalarda bulundu -1
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