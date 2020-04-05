ANKARA Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, yol ortasında halay çektiler - Son Dakika

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ANKARA Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, yol ortasında halay çektiler
6 saat önce
ANKARA Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, yol ortasında halay çektiler.
ANKARA Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, yol ortasında halay çektiler
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:07 Kaynak: DHA
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