ANKARA Koronavirüs testinde kullanılan çubuklar, el değmeden sterilize ediliyor - Son Dakika

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ANKARA Koronavirüs testinde kullanılan çubuklar, el değmeden sterilize ediliyor
6 saat önce
ANKARA Koronavirüs testinde kullanılan çubuklar, el değmeden sterilize ediliyor.
ANKARA Koronavirüs testinde kullanılan çubuklar, el değmeden sterilize ediliyor
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:26 Kaynak: DHA
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