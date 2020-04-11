ANKARA 'Koronavirüse karşı eldiven yalancı güven hissi oluşturur' - Son Dakika
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ANKARA 'Koronavirüse karşı eldiven yalancı güven hissi oluşturur'

6 saat önce

'Koronavirüse karşı eldiven yalancı güven hissi oluşturur'TÜRK Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Çınar, sağlık çalışanları dışında toplumun eldiven kullanmasının gerekli olmadığını söyledi.

'Koronavirüse karşı eldiven yalancı güven hissi oluşturur'

TÜRK Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Çınar, sağlık çalışanları dışında toplumun eldiven kullanmasının gerekli olmadığını söyledi. Çınar, "Eldiven kullanıldığında yalancı bir güven hissi oluşmaktadır" dedi.

Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Burcu Çınar, koronavirüsün temas ve damlacık yoluyla bulaşmasından dolayı el temizliğinin son derece önemli olduğunu söyledi. Çınar, "Ellerin sık yıkanması, kirli yüzeylerle temas ettikten sonra temizlenmesi, damlacık yoluyla oluşabilecek tehlikelere karşı mutlaka cerrahi maske takılması, kalabalık ortamlardan uzak durulması, sosyal mesafenin korunması, son derece önemlidir" dedi.

'ELDİVEN, SAĞLIKÇILAR İÇİN BARİYER'

Çınar, eldivenin sağlık çalışanları için koruyucu bir bariyer olduğunu söyleyerek, sağlık çalışanlarının eldiveni nerede kullanması gerektiğini bildiklerini söyledi. Toplumun eldiven kullanmasının son derece riskli olduğunu kaydeden Çınar, "Daha önce biz bu lateks eldivenleri evlerimizde temizlik yaparken kullanırdık. Kendimize şu soruyu soralım. Klozet ve lavabo temizlediğimiz eldivenle tüm gün evde dolaşır mıydık? Aslında toplum buna benzer yanlış uygulamalar yapmaktadır. Paraya temas ettikten sonra tüm yüzeylere dokunarak, cep telefonuyla konuşarak ya da diğer yüzeylere kirli eldivenleriyle dokunduktan sonra diğer insanları riske atarak bu yanlışları yapmaya maalesef devam ediyorlar. Kesinlikle toplumun eldiven kullanması gibi bir durum söz konusu değil. Böyle bir gereklilik yok. Eldiven kullanıldığında yalancı bir güven hissi oluşmaktadır" dedi.

'ELDİVENLE KENDİMİZE VİRÜS BULAŞTIRABİLİRİZ'

İnsanların eldiven kullanarak kendilerini de bilmeden hasta edebileceklerini aktaran Çınar, "İnsanlar ellerine bir asit ya da kimyasal bir şey bulaşacak hissiyle eldiven kullanımı eğiliminde oluyorlar. Ancak ellerimizi temizlemediğimiz sürece kirli eldivenlerimizle sadece mikroorganizmaları bir yerden bir yere taşıyabiliriz. ya da yüzeylerden gözlerimize, ağzımıza, burnumuza dokunarak kendimizi hasta edebiliriz. Bu nedenle fırsat bulduğumuz her durumda el temizliği sağlamak, eğer dışardaysak kolonya ya da alkol bazlı el antiseptiğiyle ellerimizi ovmamız gerekir" diye konuştu.

'BİRBİRİMİZİ UYARMAK ÇOK ÖNEMLİ'

Çınar, aile bireylerinin virüsten korunmak için sürekli birbirlerini uyarmalarının önemine dikkat çekerek, "Bunun dışında evde dikkat etmemiz gereken kurallar var. Birbirimizi uyarıyor olabilmemiz çok önemli, kısa komutlarla hatırlatmalarla, 'ellerini yıkadın mı', 'ellerin temiz mi', 'sosyal mesafemize dikkat edelim', 'birkaç adım geriye gidebilir misin' gibi uyarılarla birbirimizi uyarmamız ve hatırlatmamız gerekmektedir. Birbirimizi işten geldiğimizde ya da yemeğe oturmadan önce uyardığımızda çift kontrolle birbirimizi de korumuş olacağız. Aile bireylerinin bu konuda son derece dikkatli olması gerekir" ifadelerini kullandı.

ANKARA 'Koronavirüse karşı eldiven yalancı güven hissi oluşturur'

Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:23 Kaynak: DHA

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Son Dakika

'Koronavirüse karşı eldiven yalancı güven hissi oluşturur'
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