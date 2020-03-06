Ankara koruyucu anne olabilmek için 61 yaşında okuma öğreniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara koruyucu anne olabilmek için 61 yaşında okuma öğreniyor - Son Dakika

Ankara koruyucu anne olabilmek için 61 yaşında okuma öğreniyor

6 saat önce

Koruyucu anne olabilmek için 61 yaşında okuma öğreniyorANKARA'da, 4 çocuk ve 11 torun sahibi olan Satı Ergül (61), koruyucu aile olabilmek için gerekli olan 'okuma yazma belgesi' alabilmek amacıyla kursa yazıldı.

Koruyucu anne olabilmek için 61 yaşında okuma öğreniyor

ANKARA'da, 4 çocuk ve 11 torun sahibi olan Satı Ergül (61), koruyucu aile olabilmek için gerekli olan 'okuma yazma belgesi' alabilmek amacıyla kursa yazıldı. Ergül, "Koruyucu aile başvuru şartlarında, okuma yazma bilme şartı olduğunu öğrendim. Okuma-yazma belgemi aldıktan sonra da tekrar koruyucu aile olabilmek için merkeze gidip, başvuruda bulunacağım. Hayalim bir kız çocuğuna koruyucu ailelik yapmak" dedi.

İlkokul eğitimini yarıda bırakan, 4 çocuk büyütüp, 11 torun sahibi olan Satı Ergül, öksüz ve yetim bir çocuğa sahip çıkarak, koruyucu aile olmaya karar verdi. Başvuruda bulunan Ergül, koruyucu aile olabilmek için okuma yazma bildiğine dair belge sahibi olması gerektiğini öğrendi. Ergül, bunun üzerine Karapürçek Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezi'ne giderek, okuma-yazma kursuna kayıt yaptırdı. Yaklaşık 1 yıldır eğitim alan Ergül, dönem sonunda okur-yazarlık belgesine kavuşacak.

'KALABALIK BİR AİLEDE BÜYÜDÜM'

Kalabalık bir ailede büyüdüğünü söyleyen Ergül, 15 çocuğunun büyümesinin ardından kendisini yalnız hissettiğini ve koruyucu aile olup, öküz ve yetim bir çocuk büyütmek istediğini kaydetti. Ergül, "Koruyucu aile olmak için gerekli başvurularımı yaptım. Yetkililer okuma-yazma belgesinin yeterli olduğunu söylediler. Bunun nedeninin de koruyucu ailelik yapacağım çocuğa, eğitimde yardımcı olmam gerekiyormuş. Ben de Karapürçek Kadınlar Eğitim ve Kültür Merkezi'nde okuma-yazma eğitimi verildiğini öğrendim ve müracaatta bulundum. Eğitime bu sene itibarıyla başladım. Okuma-yazma belgemi aldıktan sonra da tekrar koruyucu aile olabilmek için merkeze gidip, başvuruda bulunacağım" dedi.

'HAYALİM BİR KIZ ÇOCUĞUNA KORUYUCU AİLELİK YAPABİLMEK'

Okuryazarlık belgesini aldıktan sonra koruyucu aile merkezine gidip, tekrar başvuruda bulunacağını kaydeden Ergül, "Orada yapılacak mülakatlardan sonra aile ortamına bakacaklar ve uygun görülürse, koruyucu aile olabileceğim. Hayalim yaklaşık 5 yaşlarında sarışın ve renkli gözlü bir kız çocuğuna koruyucu ailelik yapmak istiyorum. İnşallah olur, temennim budur" dedi.

Kurs eğitmeni Şule Nur Göçer de, "Koruyucu aile olmak istediğini ve bu yüzden okuma-yazma bildiğine dair belge almak istediğini dile getirdi. Kendisinin okuryazarlığı gayet iyi, biz de biraz daha ilerletmeye çalışıyoruz. Okulların açıldığı dönem burada da eğitimler başlıyor. 2'nci dönemin bitişinde önce sınava tabi tutacağız, daha sonra belgelerine kavuşacaklar" diye konuştu.

Ankara koruyucu anne olabilmek için 61 yaşında okuma öğreniyor

Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:40 Kaynak: DHA
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