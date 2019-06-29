Son Dakika Haberleri: ANKARA Kot taşlama kumu yüklü TIR'da 753 kilo esrar ele geçirildi
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ANKARA Kot taşlama kumu yüklü TIR'da 753 kilo esrar ele geçirildi

35 dakika önce

Kot taşlama kumu yüklü TIR'da 753 kilo esrar ele geçirildiTİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul'da Muratbey Gümrük Sahası'nda kot taşlama kumu taşıyan TIR'da dedektör köpeği ile yapılan aramada 753,25 kilogram esrar ele geçirildi.

Kot taşlama kumu yüklü TIR'da 753 kilo esrar ele geçirildi
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul'da Muratbey Gümrük Sahası'nda kot taşlama kumu taşıyan TIR'da dedektör köpeği ile yapılan aramada 753,25 kilogram esrar ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Muratbey Gümrük Müdürlüğü'nün cari teftişi sırasında Türkiye'ye kot taşlama kumu getiren TIR'ın taşıdığı yükün, uygunsuzluk nedeniyle getirildiği ülkeye geri gönderilmesine karar verildiği saptandı. Söz konusu dosya üzerinde Ticaret müfettişlerince yapılan incelemede durumun şüpheli unsurlar barındırdığı kanaatine varılarak araç, x-ray taramasına sevk edildi. Taramada aracın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesinin ardından narkotik dedektör köpek eşliğinde fiziki arama yapıldı. Köpeklerin çuvallara aşırı tepki vermesi üzerine İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, her biri 1200 kilogram kot taşlama kumu bulunan çuvalların içerisinde yapılan detaylı aramada; vakumlanarak gizlenmiş 114 pakette 753,25 kilogram esrar ele geçirildi.
Ele geçirilen esrarın piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili yürütülen çok yönlü soruşturmada suça iştirak ettikleri saptanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ANKARA Kot taşlama kumu yüklü TIR'da 753 kilo esrar ele geçirildi
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:22 Kaynak: DHA
Muratbey, İstanbul, Güncel
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