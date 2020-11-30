Ankara kulislerini sallayan anket: Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor - Son Dakika

Ankara kulislerini sallayan anket: Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor

30.11.2020 15:58

MAK Danışmanlık'ın yaptığı son ankete göre bugün seçim olsa barajı yalnızca % 34.1 ile AK Parti, % 21.1 ile CHP ve % 10.1 ile İYİ Parti geçebiliyor. 24 Haziran'da yapılan genel seçimde oy verdiği partiye yeniden oy vermeyeceklerin oranı ise % 58'i buldu.

MAK Danışmanlık'ın 14-24 Kasım tarihleri arasında yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. 67 ilden 5 bin 700 kişiye yapılan ankete göre bugün seçim olsa barajı 3 parti geçebiliyor. Öte yandan ankete katılanların yüzde 58'i bugün seçim olsa 24 Haziran'da oy verdiği partiye yeniden oy vermeyi düşünmüyor. MAK Danışmanlık'ın anketinde kararsızlar dağıtılmadan ortaya çıkan sonuçlarda AK Parti yüzde 34,1 oranında oy alırken CHP yüzde 21,1, İYİ Parti yüzde 10,1 ve MHP ise yüzde 8 oy aldı.

Ankara kulislerini sallayan anket: Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor

İYİ PARTİ, GELECEK VE DEVA YÜKSELİŞ TRENDİNDE

MAK Danışmanlık'ın analizine göre, kararsızların matematiksel dağılımı yapılmaksızın verilen cevaplar içinde ilk dikkat çeken konu; son altı ay boyunca küçük oranlarla da olsa İYİ Parti, Gelecek ve DEVA Partileri yükseliş trendiyle dikkat çekiyor.

KARARSIZLAR BÜYÜK ORANDA MUHALEFET PARTİLERİNİN SEÇMENLERİ

Öte yandan ekonomik veriler AK Parti'ye kan kaybettirirken; Azerbaycan, Mavi Vatan vb. konularda dik duruşu ve milli konulardaki tavrı ile de ciddi oy kaybını durdurmaktadır. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçlara göre ise AK Parti yüzde 38,7 oranında oy alırken, CHP yüzde 24, İYİ Parti yüzde 11,6 oranında oy alırken MHP'nin oyu ise yüzde 9,1 olarak görülüyor. MAK Danışmanlık, kararsız seçmenlerin büyük oranda muhalefet partilerinin seçmenleri olduğunu belirtti.

Ankara kulislerini sallayan anket: Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor

SEÇMENLER TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

MAK Danışmanlık'ın anketinden çıkan en çarpıcı sonuç ise seçmenlerin değişen tercihleri ile ilgili oldu. Katılımcıların yüzde 58'i bugün seçim olsa 24 Haziran'da yapılan genel seçimde oy verdiği partiye oy vermeyeceğini belirtirken, yüzde 23'ü ise aynı partiye oy vereceğini söyledi. Katılımcıların yüzde 19'u ise kararsız olduğunu söyledi.

Ankara kulislerini sallayan anket: Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor

PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜLMESİNİ İSTEYENLER ÇOĞUNLUKTA

Anketten çıkan bir başka çarpıcı sonuç ise sistem değişikliği ile ilgili oldu. Ankete katılanların yüzde 46'sı güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesini tercih ederken, yüzde 35'i ise mevcut sistemin devam etmesini tercih ettiğini belirtti.

Ankara kulislerini sallayan anket: Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor
Ankara kulislerini sallayan anket: Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, AK Parti, Haziran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara kulislerini sallayan anket: Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor - Son Dakika


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