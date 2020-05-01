Ankara Kumrular'da 9 yıl önce 5 kişinin hayatını kaybettiği bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen... - Son Dakika

Ankara Kumrular'da 9 yıl önce 5 kişinin hayatını kaybettiği bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen terör saldırısının şüphelisi PKK 'lı terörist, Diyarbakır 'da yakalandı.

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