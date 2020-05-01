Ankara Kumrular'da 9 yıl önce 5 kişinin hayatını kaybettiği bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen... - Son Dakika

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Ankara Kumrular'da 9 yıl önce 5 kişinin hayatını kaybettiği bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen...
6 saat önce
Ankara Kumrular'da 9 yıl önce 5 kişinin hayatını kaybettiği bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen terör saldırısının şüphelisi PKK'lı terörist, Diyarbakır'da yakalandı.
Ankara Kumrular'da 9 yıl önce 5 kişinin hayatını kaybettiği bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen terör saldırısının şüphelisi PKK'lı terörist, Diyarbakır'da yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 10:00 Kaynak: AA
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