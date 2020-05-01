Ankara Kumrular saldırısının faili PKK'lı terörist yakalandı (2) - Son Dakika

Ankara Kumrular saldırısının faili PKK'lı terörist yakalandı (2)

KENTE 15 GÜN ÖNCE GELMİŞAnkara Kumrular'da 9 yıl önce bombalı araçla düzenlenen saldırının faili olduğu gerekçesiyle Diyarbakır'da yakalanıp, tutuklanan PKK'lı terörist İhsan A.'nın, 15 gün önce kente geldiği belirlendi.

KENTE 15 GÜN ÖNCE GELMİŞ Ankara Kumrular'da 9 yıl önce bombalı araçla düzenlenen saldırının faili olduğu gerekçesiyle Diyarbakır'da yakalanıp, tutuklanan PKK'lı terörist İhsan A.'nın, 15 gün önce kente geldiği belirlendi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün düzenlenen operasyonla İhsan A.'yı yakaladığı ifade edildi. İhsan A.'nın saklandığı baba evinin avlusuna 2 ayrı sokaktan giriş çıkış olduğu bildirildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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