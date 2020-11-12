"Ankara Kuşu" beraat etti - Son Dakika

"Ankara Kuşu" beraat etti

12.11.2020 13:17

Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilen "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar, beraat etti.

Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilen "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar, beraat etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar sebebi ile tutuklanan ve hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada tahliye edilen Oktay Yaşar hakkında karar çıktı. Hakkında açılan soruşturma kapsamında Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki evine düzenlenen operasyonda yakalanan Oktay Yaşar'ın hakkında hazırlanan iddianamesinde, Twitter hesabından 6 Nisan 2015'de "Gülen cemaatine yakın 4 isim bağımsız olarak seçime giriyor", 7 Şubat 2015'de "Gülen keşke dini cemaat yerine siyasi parti kursaymış" ve 3 Şubat 2015'de ise "Fetullah Gülen, gözyaşlarını tutamadı" şeklinde paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Yaptığı paylaşımlarla FETÖ elebaşını mağdur göstermeye çalıştığı, örgüt ile liderinin eylemlerini meşru gösterme amacı içerdiğinin belirtildiği iddianamede şüpheli Oktay Yaşar'ın "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Oktay Yaşar hakkında açılan davada Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

İkinci kez hakim karşısına çıktı

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan ve yaklaşık 10 dakika süren ilk celsede sanık Oktay Yaşar, tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan Oktay Yaşar, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Oktay Yaşar ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet savcısı Yaşar hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanığın Twitter hesabı üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandasını içeren paylaşımlara yer verildiğinin iddia, raporlar, tutanaklar ve sanığın beyanları ile anlaşıldığının ifade edildiği mütalaada, 'yasa dışı örgüt propagandası' suçundan cezalandırılması talep edildi.

"Tamamıyla haber verme ve bilgilendirme amaçlı yapılmış paylaşımlardır"

Mütalaanın açıklanmasının ardından esas hakkında savunma yapan Yaşar, "Ben muhabirdim. Tamamıyla haber verme ve bilgilendirme amaçlı yapılmış paylaşımlardır. Bu nedenle bir kısım siyasi ve o dönemde benim attığım 'tweet'lerle aynı görüşte olduğu ortadır. Atılan tweet'lerin örgüt propagandasıyla alakası yoktur. Be nedenle beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi.

Beraat etti

Sanık ve avukatının esas hakkındaki savunmasının ardından mahkeme heyeti sanık hakkındaki kararını açıklayarak beraatine karar verdi. Sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin ise kararın kesinleşeceği süreye kadar devamına karar verildi. - KOCAELİ

Ankara Kuşu beraat etti

Oktay Yaşar, Twitter, Ankara, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Ankara Kuşu' beraat etti - Son Dakika


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