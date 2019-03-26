Son Dakika Haberleri: Ankara Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde Görev Yapan Askerler Teröristlerin...

Ankara Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde Görev Yapan Askerler Teröristlerin...

1 saat önce

Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde görev yapan askerler teröristlerin saldırımı girişimini anlattı(Tür: Ankara)

Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde görev yapan askerler teröristlerin saldırımı girişimini anlattı

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:24 Kaynak: DHA

Irak, Ankara, Hakurk, Güncel
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