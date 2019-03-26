Ankara Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde Görev Yapan Askerler Teröristlerin...
1 saat önce
Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde görev yapan askerler teröristlerin saldırımı girişimini anlattı(Tür: Ankara)
Kuzey Irak Hakurk'taki Temel Çakır Üs Bölgesinde görev yapan askerler teröristlerin saldırımı girişimini anlattı
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:24 Kaynak: DHA
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