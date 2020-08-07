Ankara Lokman Hekim Üniversitesi spor basınıyla bir araya geldi

Ankara Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel, sporda akademik eğitimin çok önemli olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizi bünyemizde açılan antrenörlük, spor yöneticiliği ve rekreasyon bölümlerini tercih etmeye davet ediyorum." dedi.

Rektör Bülent Gümüşel, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Fehmi Tuncel, Genel Sekreter

Prof. Dr. İsmet Şahin, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Tekin ve akademisyenler Ankara spor basını ve yazarlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Ankara Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel, başkent spor basınını önemsediklerini belirterek, tecrübelerinden faydalanmak istediklerini söyledi.

Spor Bilimleri Fakültesini 2017 yılında açtıklarını ve antrenör yetiştirmeye başladıklarını anlatan Gümüşel, "Bu yıl da fakültemiz bünyesinde Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerini açtık. Bu bölümlerimize Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edeceğiz. Bu bölümleri tercih edecek öğrencilerimiz diğer birçok üniversiteden farklı olarak çift ana dal yapma şansı elde edecekler. Lokman Hekim Üniversitesinin 3 yıllık bir üniversite gibi görünüyor olsa da arkasında 25 yıllık Lokman Hekim Sağlık Grubu'nun tecrübe ve birikimi var. O açıdan çok hızlı ilerleyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rektör Gümüşel, Ankara spor basınından istifade etmek istediklerini vurgulayarak, "Sizlerden istirhamımız bizlere yön vermeniz yol göstermeniz. Çünkü sizin tecrübelerinizi önemsiyoruz. Bizlere doğru yön verirseniz sadece antrenörlük, spor yöneticiliği yada rekreasyonda değil; birçok alanda ülkemizin sporuna katkı sağlayacağımız inanıyorum. Sizlerin desteği bizlere güç verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Spor yazarlarında Ali Öcal ise davetten ötürü memnuniyetini dile getirerek, üniversite yönetimine teşekkür etti.

Öcal, üniversitelerin sporun gelişimine yönelik hazırlayacakları projelere destek vermeye hazır oldukları belirterek, "Yeter ki üniversitelerimiz projeler hazırlasın, üretsin, öğrenci ve alanların başarılı antrenörler yetiştirsin. Türkiye'de son dönem açılan spor bilimleri fakültelerini çok önemli. Bunlar güzel gelişmeler. Sporun geleceği adına umutluyuz." diye konuştu.