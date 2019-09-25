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Ankara-lösemili abdulsalam, hastanede resimle hayata tutunuyor

1 saat önce

Lösemili Abdulsalam, hastanede resimle hayata tutunuyorANKARA'da hastanede lösemi tedavisi gören Suriyeli Abdulsalam Shahoud (13), yatağında pastel ve kuru boya ile resim yaparak, hayata tutunmaya çalışıyor.

Ankara-lösemili abdulsalam, hastanede resimle hayata tutunuyor, System.String[]

Lösemili Abdulsalam, hastanede resimle hayata tutunuyor

ANKARA'da hastanede lösemi tedavisi gören Suriyeli Abdulsalam Shahoud (13), yatağında pastel ve kuru boya ile resim yaparak, hayata tutunmaya çalışıyor.

Suriye'nin El-Bab kentinde yaşayan Rahaf Elahmed Elrecep, 4 çocuğundan en büyüğü Abdulsalam Shahoud'a lösemi tanısı konulması üzerine 2 yıl önce Ankara'ya geldi. Abdulsalam Shahoud, Dr. Sami Ulus Kadın, Doğum ve Çocuk Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavisi devam eden Abdulsalam Shahoud, hasta yatağında pastel ve kuru boya ile resim yaparak, hayata tutunmaya çalışıyor. Yeteneğiyle dikkat çeken, üç boyutlu resimler yapan Abdulsalam, yaptığı resimleri hayırseverler aracılığıyla satarak tedavi masraflarını karşılıyor. Abdulsalam, resimlerin satışından elde edilen gelirle annesi ve 3 kardeşinin ihtiyaçlarına da katkı sağlıyor.

Yaptığı resimleri ve videolarını sosyal medya hesabında paylaşan Abdulsalam Shahoud, Benim hastalığım çok ilerlerdi; ama hala hayata tutunuyorum. Resim yapıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Sakın umudunuzu kaybetmeyin diyerek, kanser hastalarına da mesaj verdi. Anne Rahaf Elahmed Elrecep ise Tek isteğim oğlumun iyileşmesi. Oğlum çok güzel resim yapıyor. İyileşip çok iyi bir ressam olmak istiyor diye konuştu.

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Haber-Kamera Nursima ÖZONURANKARA, (DHA)-

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:18 Kaynak: DHA
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