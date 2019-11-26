Ankara lösemili babası için yazdığı kitap, lösemili çocuklara umut oldu

Lösemili babası için yazdığı kitap, lösemili çocuklara umut oldu

Ankara'da Gamze Fırat Öztürk, 4 yıl önce lösemiye yakalanan babası Fikret Fırat'ın (78) yemeğe olan tutkusu nedeniyle sevdiği yemeklerin tarifleri yer alan kitap yazarak kendisine destek oldu. Geçen Ocak ayında babasını kaybeden Öztürk, kitaptan elde ettiği geliri, Ankara'da tedavi gören lösemili çocuklara bağışladı. Öztürk, şimdiye kadar 400 adet basılan kitabından elde edilen gelirin tamamının lösemili çocukların ihtiyaçları için kullanıldığını söyledi.

Ankara'da yaşayan evli ve 1 çocuk annesi işletmeci Gamze Fırat Öztürk'ün babası iş insanı Fikret Fırat, 4 yıl önce lösemiye yakalandı. Ankara Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fırat'ın 1 yıl sonra hastalığı daha da ilerledi. Doktorlar bunun üzerine Fırat'a 21 günde bir hastaneye bir haftalık yatış için kemoterapi tedavisi planladı. Fırat'ın kızı Gamze Fırat Öztürk ise, hastane ortamından ve sağlık durumunda dolayı morali bozulan babasına destek için kitap yazmaya karar verdi. Gamze Fırat, babasının yemeğe olan tutkusu nedeniyle sevdiği yemeklerin tarifleri yer alan ve kapağında babasının ve kendisinin yer aldığı 'babamın mutfağı' adlı kitap bastırdı. Gamze Fırat, bu kitabı ile babasına moral sağlarken, kitaptan elde ettiği gelir ile kentte aynı hastalıkla mücadele eden çocuklara destek oldu. Ancak, Fikret Fırat geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybetti. Öztürk'de, babasını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşarken diğer yandan kitaptan elde ettiği gelir ile lösemili çocuklara desteğini sürdürdü. Öztürk, şimdiye kadar 400 adet basılan kitabından elde edilen gelirin tamamını lösemi tedavisi gören çocukların ihtiyacı için kullandı.

'ONU ÇOK MUTLU ETTİ'

Öztürk, babasına moral amacıyla kitap hazırladığını söyleyerek, "Babamın hayattaki en büyük tutkularından biri olan yemekle ilgili kitap yazma fikri ilk olarak bende ortaya çıktı. 2016 yılında her ay bir haftalık hastane yatışlarında babamla birlikte bir yemek tarifi yazdık. Eve geldiğimizde de o tarifteki yemekleri yapıp, fotoğraflarını çekip kitapta kullanmak üzere hazırlıyorduk. Bu tarifler onun hayattaki tek tutkusu olan yemeğin ilk olarak kendi ağzından, kendi tarifleriyle nesillere aktarılacak olması onu çok mutlu etti. Çünkü bu tarifler tamamen babamın hayatı boyunca mutfak tecrübelerinden yola çıkarak hazırlanmış bir kitap oldu" dedi.

'BAĞIŞLARIMIZ KİTAPLARIMIZ SATILDIKÇA DEVAM EDECEK'

Babasının hastalığı süresince hastane ortamının kendilerini çok etkilediğini belirten ve bundan dolayı kitabın gelirini kentteki hastanelerin Onkoloji ve Hematoloji bölümlerinde tedavi görmekte olan çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması için bağışladığını aktaran Gamze Fırat Öztürk, "Babamın hastalığı süresince zaten kitap o zaman oluşturuldu. Hastanede yaşadığımız olaylar, oradaki hasta insanların umutsuzlukları, çaresizlikleri, ihtiyaçları dikkatimizi çekti. ve yazdığımız bu kitabın insanlara bir şekilde ulaşacak olması bizi çok mutlu etti. Bağışlarımız kitaplarımız satıldıkça devam edecek" diye konuştu.