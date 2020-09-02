Ankara Makine Fabrikası kuruluşunun 52. yılını kutluyor - Son Dakika

Ankara Makine Fabrikası kuruluşunun 52. yılını kutluyor

Şeker fabrikaları ve yurt içi sanayinin ihtiyaç duyduğu makine ve teçhizatın ithalatını önlemek amacıyla kurulan Ankara Makine Fabrikası, 52'nci açılış yıldönümünü kutluyor.

Ankara Makine Fabrikası kuruluşunun 52. yılını kutluyor, System.String[]

Şeker fabrikaları ve yurt içi sanayinin ihtiyaç duyduğu makine ve teçhizatın ithalatını önlemek amacıyla kurulan Ankara Makine Fabrikası, 52'nci açılış yıldönümünü kutluyor.

Aradan geçen 52 yılda biri yurt dışında olmak üzere 13 şeker fabrikası yapan Ankara Makine Fabrikası, şeker fabrikalarının yanı sıra ürettiği makine ve teçhizatla 9 çimento fabrikası kurulmasına da öncülük etti. Makinelerin üretim süreciyle ilgili konuşan Ankara Makine Fabrikası Müdürü Tamer Ünsal Eraslan, "Ankara Makine Fabrikası 1998'de Özbekistan'ın Horezm bölgesinde günlük 3 bin ton pancar işleme kapasitesine sahip Şarkyıldızı Şeker Fabrikası'nı kurarak, tecrübesini yurt dışına taşıdı. Ankara Makine Fabrikası'nda üretilen makine ve teçhizatlarla kurulan ve yılda 30 bin ton şeker üreten Şarkyıldızı Şeker Fabrikası halen daha faaliyetlerini sürdürüyor. Beş holden oluşan Ankara Makine Fabrikası, günümüzde şeker fabrikalarının ihtiyaç duyduğu makine ve teçhizatın yüzde 95'ini, çimento fabrikalarının ihtiyaç duyduğu makine ve teçhizatın ise yüzde 85'ini yerli imkanlarla üretebilme kapasitesine sahip" ifadelerini kullandı.

Hirfanlı Barajı için ürettiği türbin hizmete devam ediyor

Türkiye'deki büyük projeler için makineler ürettiklerini kaydeden Eraslan, "1983'te Türk mühendisleri ve tamamı yerli malzemeyle Hirfanlı Hidroelektrik Santrali'nin 4. ünitesinin türbin ve jeneratörlerini üretti. Üretilen türbin halen daha Hirfanlı Santrali'nde kullanılıyor. Şeker ve çimento fabrikaları dışında termik ve hidroelektrik santrallerine ait üniteleri üretebilme imkanına sahip olan Ankara Makine Fabrikası, petrol rafineleri ve diğer sanayi kolları için basınçlı kaplar, sac işleme tezgahları, buhar kazanları, büyük pompalar, vantilatörler, dişli kutuları, kırıcılar, değirmenler, petrol pompaları, büyük dişli çarkları üretebiliyor" diye konuştu.

Eskişehir ve Burdur için gerekli makineler 3 ayda üretildi

Ankara Makine Fabrikası'nın Eskişehir ve Burdur şeker fabrikalarının ihtiyaç duyduğu şeker eritme teknesi ve pancar yıkama makinesini imal ederek ilgili fabrikalara gönderdiğini belirten Eraslan, "Burdur Şeker Fabrikası için üretilen pancar yıkama makinesi pancarın çamur, taş ve yabancı maddelerden arındırılması için kullanılıyor. 11 metre boyunda ve 36 ton ağırlığındaki makine, pancarı üç ayrı aşamada yıkayarak işlemeye hazır hale getiriyor. Eskişehir Şeker fabrikası için üretilen ve tamamen paslanmaz malzemeden imal edilen ve 17 ton ağırlığa sahip şeker eritme teknesi, üretim döngüsü içerisinde şekerin sisteme geri kazandırılmasını sağlıyor" dedi.

Eraslan ayrıca, pandemi dönemi olmasına rağmen makinelerin 3 ay gibi kısa bir zamanda imal edilmiş olmasının fabrika için bir başarı olduğunu vurguladı. - ANKARA

Eskişehir, Burdur, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 15:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ankara Makine Fabrikası kuruluşunun 52. yılını kutluyor - Son Dakika Ekonomi

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