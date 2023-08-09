Ankara Mamak Belediyesi işçileri iş bırakma eylemi başlattı

Artan enflasyonla birlikte hayat pahalılığının giderek artması vatandaşın belini büküyor. Ankara Mamak Belediyesi işçileri de haklarını almadıklarını söyleyerek iş bırakma eylemi başlattı.

"BU MAAŞLARLA GEÇİNMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, iş bırakma eylemi başlattı. Sendika.Org'un haberine göre bir işçi 10 bin 500 lira maaş aldıklarını ve en düşük ücretin 17 bin 500 liraya, vasıflı işçiler için de 20 bin liraya çıkarılmasını talep ettiklerini ifade etti. İşçi, Ankara'da kiraların 8-10 bin lira bandına çıktığını, 13 bin 500 lirayla geçinmenin mümkün olmayacağını söyledi.

TALEPLERİ HENÜZ KARŞILANMADI

İş bırakma ve iş yavaşlatma eylemlerinin Çevre Koruma ve Fen İşleri Müdürlüklerine bağlı işçilerin katıldığını ifade eden Mamak Belediyesi işçisi, talepleri karşısında henüz bir adım atılmadığını ekledi. Sosyal medyadan da seslerini duyurmaya çalışan işçiler mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

YETKİLİLERE SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORLAR

Başkan Murat Köse'ye seslenen işçiler talepleri kabul edilmezse yarın da iş bırakmaya devam edecekler. Sendikalarına da tepki gösteren işçiler, sendika uzmanlarının ve yöneticilerinin telefonlarına çıkmadıklarını ifade etti.