Son Dakika Haberleri: Ankara Mamak'ta durakta 4 kişinin ölümüne neden olan halk otobüsünün şoförü Baki A. tutuklandı.
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Ankara Mamak'ta durakta 4 kişinin ölümüne neden olan halk otobüsünün şoförü Baki A. tutuklandı.

1 saat önce

Ankara Mamak'ta durakta 4 kişinin ölümüne neden olan halk otobüsünün şoförü Baki A. tutuklandı.

Ankara Mamak'ta durakta 4 kişinin ölümüne neden olan halk otobüsünün şoförü Baki A. tutuklandı., System.String[]

Ankara Mamak'ta durakta 4 kişinin ölümüne neden olan halk otobüsünün şoförü Baki A. tutuklandı. - ANKARA

Ankara, Mamak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:55 Kaynak: İHA
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