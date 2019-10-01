Ankara Mamak'ta durakta 4 kişinin ölümüne neden olan halk otobüsünün şoförü Baki A. tutuklandı.
1 saat önce
Ankara Mamak'ta durakta 4 kişinin ölümüne neden olan halk otobüsünün şoförü Baki A. tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:55 Kaynak: İHA
Ankara Mamak'ta durakta 4 kişinin ölümüne neden olan halk otobüsünün şoförü Baki A. tutuklandı. - ANKARA
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