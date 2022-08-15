Ankara Mamak'ta fırtınaya dayanamayan ağaç devrildi
ANKARA Ankara Mamak'ta fırtınaya dayanamayan ağaç devrildi. Yoğun rüzgardan ötürü Mamak Abidinpaşa'da ağacın devrilmesi korku dolu anlar yaşattı.
Kaynak: İHA
Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika
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