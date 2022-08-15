20 yıllık eşi, efsane futbolcuya ihanet etti! Aldatıldığı kişi ise çok yakınından biri

Evde 9 eşiyle birlikte yaşayan adam, kendisini en çok zorlayan meseleyi paylaştı

Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara Mamak'ta fırtınaya dayanamayan ağaç devrildi - Son Dakika

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