Ankara Mamak'ta özel halk otobüsü, yolcuların bulunduğu durağa girdi.
55 dakika önce
Ankara Mamak'ta özel halk otobüsü, yolcuların bulunduğu durağa girdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:44 Kaynak: İHA
Ankara Mamak'ta özel halk otobüsü, yolcuların bulunduğu durağa girdi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor. - ANKARA
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