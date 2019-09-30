Son Dakika Haberleri: Ankara Mamak'ta özel halk otobüsü, yolcuların bulunduğu durağa girdi.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ankara Mamak'ta özel halk otobüsü, yolcuların bulunduğu durağa girdi.

55 dakika önce

Ankara Mamak'ta özel halk otobüsü, yolcuların bulunduğu durağa girdi.

Ankara Mamak'ta özel halk otobüsü, yolcuların bulunduğu durağa girdi., System.String[]

Ankara Mamak'ta özel halk otobüsü, yolcuların bulunduğu durağa girdi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor. - ANKARA

Ankara, Mamak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:44 Kaynak: İHA
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