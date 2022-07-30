Ankara Mamak'ta, İbadet Sırasında Cemevine Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Mamak'ta, İbadet Sırasında Cemevine Saldırı

30.07.2022 17:55

Ankara Mamak’ta kimliği belirlenemeyen bir kişi, Şah-ı Merdan Cemevi’nde ibadet sırasında elindeki sandalyeleri cemevinin dedesine doğru fırlattıktan sonra koşarak kaçtı.

Ankara Mamak'ta kimliği belirlenemeyen bir kişi, Şah-ı Merdan Cemevi'nde ibadet sırasında elindeki sandalyeleri cemevinin dedesine doğru fırlattıktan sonra koşarak kaçtı.

Ankara Mamak'ta, bugün saat 14.30 sıralarında; Şah-ı Merdan Cemevi'nde ibadet sırasında bir kişi elindeki sandalyeleri cemevi dedesinin olduğu yere doğru fırlattı. Saldırganın fırlattığı sandalyelerden birisi cemevinde oturan bir yurttaşın başına geldi. Saldırgan daha sonra cemevinden koşarak uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Başına sandalye gelen yurttaş hafif yaralı halde hastaneye götürüldü. Olayın ardından polise haber verildi. Polisin şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Cemevinin dedesi Kazım Erbektaş, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Bugün saat üç gibi ceme başlamıştık. Toplanıyordu millet. Yerime geçtim, üç beş kişi yanıma oturuyordu. Dışarıdan birisi geldi, üç beş tane sandalye fırlattı. Birisi oturduğu yerde üzerime geliyordu. Bir şey demeden kaçtı. Kameralarda görülüyor. Sesini filan duymadık. Ne için yaptı? 10 yıldır ilk defa oluyor.

Bütün ekipler buradaydı. Avukatlarımız filan yanımızda. Yaralı arkadaşı hastaneye götürecekler. Polisler 'Bulacağız' diyor. Bütün cemevinin görüntülerine aldılar. Muharrem Ayı başladı. Şah-ı Merdan Cemevi de gözde bir cemevi. Kişi belki deli belki akıllı. Belki birileri yaptırdı. İhtimal dahilinde."

YORUMLAR
500
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Cemevlerine Erzak Desteği İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Cemevlerine Erzak Desteği 13. yüzyıla kadar kilise olan cami, ibadete açılacağı günü bekliyor 13. yüzyıla kadar kilise olan cami, ibadete açılacağı günü bekliyor
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Mamak'ta, İbadet Sırasında Cemevine Saldırı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:37 Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kullandığı "sazan" kelimesi sosyal medyayı ikiye böldü!
16:47 William Carvalho'dan transfer iddialarını güçlendiren hamle! Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımını beğendi
16:40 Sivas'ta KKKA hastalığı nedeniyle tedavi gören 62 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
16:27 Bilim insanlarının teorisi korkutucu! İşte dünyanın son gününde yaşanacaklar
16:17 Ünlü golcüden kötü haber! Sebatian Haller'in testis tümörünün kötü huylu olduğu açıklandı
16:02 Madde bağımlısı kardeşinin tedavisi için çalışıyordu! Patronundan parasını alamayan genç kız havuza atılarak öldürüldü
15:57 Togg'un deneme üretimine başlandı! Bakan Mehmet Muş test sürüşü gerçekleştirdi
15:53 Gökçeada'da konuşan AK Parti'li Bülent Turan: Kılıçdaroğlu yüzde 24 olan oylarını yüzde 25 yapamadı, yapamayacak da
15:47 Yarı insan yarı hayvan! Bu görüntü ABD'de günün konusu oldu
15:28 Fenerbahçe'den karşı atak! UEFA'ya Dinamo Kievli futbolcuların videoları gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 17:55:43. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Mamak'ta, İbadet Sırasında Cemevine Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement