Son Dakika Haberleri: Ankara Mansur Yavaş Belediye Önünde Toplananlara Seslendi -1

Ankara Mansur Yavaş Belediye Önünde Toplananlara Seslendi -1

26 dakika önce

Mansur Yavaş belediye önünde toplananlara seslendi -1(Tür: Ankara)

Ankara Mansur Yavaş Belediye Önünde Toplananlara Seslendi -1, System.String[]
Mansur Yavaş belediye önünde toplananlara seslendi -1

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:28 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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