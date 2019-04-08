Ankara Mansur Yavaş Belediye Önünde Toplananlara Seslendi -1
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Mansur Yavaş belediye önünde toplananlara seslendi -1(Tür: Ankara)
Mansur Yavaş belediye önünde toplananlara seslendi -1
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:28 Kaynak: DHA
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