Son Dakika Haberleri: Ankara Mansur Yavaş: İki Genel Başkanın Beni İstemesi Önemliydi

Ankara Mansur Yavaş: İki Genel Başkanın Beni İstemesi Önemliydi

56 dakika önce

Mansur Yavaş: İki genel başkanın beni istemesi önemliydiCHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "İki genel başkanın 'Mansur Yavaş'ın adayımız olmasını istiyoruz' demeleri benim için önemliydi.

Mansur Yavaş: İki genel başkanın beni istemesi önemliydi

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "İki genel başkanın 'Mansur Yavaş'ın adayımız olmasını istiyoruz' demeleri benim için önemliydi. Bu seçimde kazanıp fark atacağız" dedi.

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları ve adaylığı ile ilgili DHA'ya açıklamada bulundu. Yavaş, seçim çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Öncelik olarak örgütlenmemizi tamamlıyoruz. Ankara ilinin merkezinde ve ilçelerinde nasıl çalışacağımızı, kimlerle çalışacağımızı belirlemeye çalışıyoruz. Ayrıca proje ekibimiz de çalışmaya devam ediyor. Proje ekibimizle birlikte tabii bunları görsellerle hazırlayarak Ankara'daki yurttaşlarımıza anlatacak şekilde ekiplerimizi hazırlıyoruz. 10-15 gün içerisinde de sanıyorum tüm çalışmalarımız hazırlanmış olur. Bir de koordinasyon merkezini kurduk. 1 hafta içerisinde onu da hayata geçirip bizlerle görüşmek isteyenlerle görüşüp birlikte olacağız" dedi. İsminin açıklanmasına kadar geçen sürede "CHP ve İYİ Parti tabanı Mansur Yavaş'ı istemiyor" şeklinde çıkan haberlere de anlam veremediğini belirten Yavaş, "İki genel başkanın 'Mansur Yavaş'ın adayımız olmasını istiyoruz' demeleri benim için daha önemliydi. Ankara'da seçimi kazanacağıma kesinlikle inanıyorum. Bu seçimde kazanıp fark atacağız" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:09 Kaynak: DHA

Politika
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