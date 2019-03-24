Son Dakika Haberleri: Ankara-Mansur Yavaş Katılımcı, Şeffaf Yönetim Gerçekleştireceğiz

Ankara-Mansur Yavaş Katılımcı, Şeffaf Yönetim Gerçekleştireceğiz

27 saniye önce

Ankara-Mansur Yavaş Katılımcı, şeffaf yönetim gerçekleştireceğiz(Tür: Ankara)

Ankara-Mansur Yavaş Katılımcı, Şeffaf Yönetim Gerçekleştireceğiz, System.String[]
Ankara-Mansur Yavaş Katılımcı, şeffaf yönetim gerçekleştireceğiz

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:32 Kaynak: DHA

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