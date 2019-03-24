Ankara-Mansur Yavaş Katılımcı, Şeffaf Yönetim Gerçekleştireceğiz
27 saniye önce
Ankara-Mansur Yavaş Katılımcı, şeffaf yönetim gerçekleştireceğiz(Tür: Ankara)
Ankara-Mansur Yavaş Katılımcı, şeffaf yönetim gerçekleştireceğiz
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:32 Kaynak: DHA
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