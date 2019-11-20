Son Dakika Haberleri: Ankara mansur yavaş özel sektörde mesai saatlerini değiştirmek istiyoruz-2
Son Dakika Güncel Ankara mansur yavaş özel sektörde mesai saatlerini değiştirmek istiyoruz-2 - Son Dakika

Ankara mansur yavaş özel sektörde mesai saatlerini değiştirmek istiyoruz-2

7 saat önce

Mansur Yavaş Özel sektörde mesai saatlerini değiştirmek istiyoruz-2.

Mansur Yavaş Özel sektörde mesai saatlerini değiştirmek istiyoruz-2

Ankara mansur yavaş özel sektörde mesai saatlerini değiştirmek istiyoruz-2

Mansur Yavaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:12 Kaynak: DHA
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Mansur Yavaş, Ankara trafiğini azaltmak için özel sektörde mesai saatlerini değiştirmek istediklerini açıkladı
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