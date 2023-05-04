Gerginlik iyice büyüdü! Özalan'dan Yavaş'a çok sert yanıt: Adamsan cevap ver - Son Dakika
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Gerginlik iyice büyüdü! Özalan'dan Yavaş'a çok sert yanıt: Adamsan cevap ver

04.05.2023 23:13

Mansur Yavaş'ın videosunu montajlayan AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'a sarf ettiği "Kasları beyninden fazla gelişmiş trol bir milletvekili var." sözlerine yanıt geldi. Sosyal medyadan video paylaşan Özalan, paylaşımına "Adamsan cevap ver Mansur Yavaş! Adamsan!" notunu düştü. Özalan, "Dağdaki terörist elebaşları Kılıçdaroğlu'nu açık açık destekliyor. Sen de vatanseverim, adamım diye ortalıkta geziyorsun. Senin vatanın neresi, hangi vatanı seviyorsun?" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile AK Parti Milletvekili Alpay Özalan arasındaki polemik sürüyor. Ordu'daki mitingde konuşan Yavaş, Özalan'ın montaj yaptığını ve İHA ve SİHA'larla ilgili sözlerini çarpıttığını söylemişti.

"KASLARI BEYNİNDEN FAZLA GELİŞMİŞ"

Yavaş, "Kasları beyninden fazla gelişmiş trol bir milletvekili var. Trollük yapacağım diye uğraşıyor. Benim sözlerimi kesmiş. Dedim ki 'asıl gündem seçim ve geçim.' 14'ünden sonra İHA'lar, SİHA'lar tekrar görev alanına dönecek. Ama siz işsizlikle enflasyonla baş başa kalacaksınız. Gerçek gündem budur" ifadelerini kullandı.

ÖZALAN'DAN YANIT GELDİ

Özalan'dan Yavaş'a yanıt gecikmedi. Sosyal medyadan video yayınlayan Özalan paylaşımına "Adamsan cevap ver Mansur Yavaş! Adamsan!" notunu düştü.

Alpay Özalan'dan Mansur Yavaş'a sert yanıt:

Özalan'ın açıklamaları şöyle:

"Mansur Yavaş denilen kendini bilmez aklınca bana hakaret etmiş. Yahu sen zeka seviyen bilindiği için 4 yıldır konuşturulmayan bir çapsızsın. Kendi parti bile bile sana bu muameleyi yaparken, beyin konusuna girmen senin için biraz riskli değil mi? Konuştukça batma diye yıllarca konuşturulmadın.

"VATANSEVERİM DİYE ORTALIKTA GEZİYORSUN"

Şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ve Selo'ya verdiği tavizlerin üzerini örtmek için ortalığa salındın. Dağdaki terörist elebaşları Kılıçdaroğlu'nu açık açık destekliyor. Sen de vatanseverim, adamım diye ortalıkta geziyorsun. Muhalefetin rezilliklerini örtmeye çalışıyorsun. Senin vatanın neresi, hangi vatanı seviyorsun?"

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Mansur Yavaş'tan videosunu montajlayan Alpay Özalan'a zehir zemberek sözler: Kasları beyninden fazla gelişmiş bir tane trol vekil var Mansur Yavaş'tan videosunu montajlayan Alpay Özalan'a zehir zemberek sözler: Kasları beyninden fazla gelişmiş bir tane trol vekil var

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Son Dakika Güncel Gerginlik iyice büyüdü! Özalan'dan Yavaş'a çok sert yanıt: Adamsan cevap ver - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gerginlik iyice büyüdü! Özalan'dan Yavaş'a çok sert yanıt: Adamsan cevap ver - Son Dakika
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