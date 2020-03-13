ANKARA Meclis Genel Kurul salonu dezenfekte edildi - Son Dakika
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ANKARA Meclis Genel Kurul salonu dezenfekte edildi

6 saat önce

Meclis Genel Kurul salonu dezenfekte edildiTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) koronavirüs tedbirleri kapsamında Genel Kurul salonu dezenfekte edildi.

Meclis Genel Kurul salonu dezenfekte edildi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) koronavirüs tedbirleri kapsamında Genel Kurul salonu dezenfekte edildi. TBMM'de, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından alınan tedbirler devam ediyor. Bu kapsamda, özel kıyafetli ekipler tarafından Genel Kurul salonu koronavirüse karşı dezenfekte edildi. Ayrıca aynı çalışma, milletvekili odaları ve ziyaretçi kabul odalarında da gerçekleştirildi. Öte yandan, alınan tedbirler kapsamında Meclis'e 13 -31 Mart tarihleri arasında ziyaretçi alınmayacağı duyurumuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Nursima ÖZONUR/ANKARA,(DHA)-

ANKARA Meclis Genel Kurul salonu dezenfekte edildi

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:26 Kaynak: DHA
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