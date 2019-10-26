Ankara mehmetçik'ten tel abyad'da açılan tsk mobil kliniğinde muayene hizmeti
52 dakika önce
Mehmetçik'ten Tel Abyad'da açılan TSK Mobil Kliniğinde muayene hizmeti.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:23 Kaynak: DHA
Mehmetçik'ten Tel Abyad'da açılan TSK Mobil Kliniğinde muayene hizmeti
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