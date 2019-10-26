Son Dakika Haberleri: Ankara mehmetçik'ten tel abyad'da açılan tsk mobil kliniğinde muayene hizmeti
Son Dakika Güncel Ankara mehmetçik'ten tel abyad'da açılan tsk mobil kliniğinde muayene hizmeti

Ankara mehmetçik'ten tel abyad'da açılan tsk mobil kliniğinde muayene hizmeti

52 dakika önce

Mehmetçik'ten Tel Abyad'da açılan TSK Mobil Kliniğinde muayene hizmeti.

Mehmetçik'ten Tel Abyad'da açılan TSK Mobil Kliniğinde muayene hizmeti

Ankara mehmetçik'ten tel abyad'da açılan tsk mobil kliniğinde muayene hizmeti

Telabyad, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:23 Kaynak: DHA
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