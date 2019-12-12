Ankara-mehmetçikten 41 yol kontrol noktasında 24 saat arama-tarama - Son Dakika

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Ankara-mehmetçikten 41 yol kontrol noktasında 24 saat arama-tarama
7 saat önce
Mehmetçikten 41 yol kontrol noktasında 24 saat arama-tarama.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:44 Kaynak: DHA
Mehmetçikten 41 yol kontrol noktasında 24 saat arama-tarama
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