Ankara Melike Hatun Cami İmamı Halil Konakçı: Sokaklar kasap dükkanı gibi, ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? - Son Dakika
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Ankara Melike Hatun Cami İmamı Halil Konakçı: Sokaklar kasap dükkanı gibi, ya hiç mi kıskanmıyorsun lan?

25.07.2022 12:27

Ankara Melike Hatun Cami İmamı Halil Konakçı'nın yeni açıklaması gündem oldu. Konakçı açık giyinen kadınlar için, "Sokaklar kasap dükkanı gibi. Dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz artık çarşıda pazarda görüyoruz" ifadesini kullanırken, erkeklere de "Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor?" şeklinde konuştu.

Daha önce hilafet çağrısıyla gündeme gelen Ankara Melike Hatun Cami İmamı olarak bilinen Halil Konakçı'ya ait yeni bir video sosyal medyada tartışılıyor.

"ET GÖRMEKTEN İÇİMİZ DIŞIMIZA ÇIKIYOR ARTIK"

Sosyal medyada paylaşılan videoda kadınlar için "Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz" gibi skandal ifadeler kullanan Konakçı erkeklere yönelik de tepki çeken sözler sarf ediyor;

"YA HİÇ Mİ KISKANMIYORSUN LAN?"

"Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Geçtim helali haramı hadi buna inanmıyorsun. Tamam ateistsin, imanın zayıf... Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım bu işi almıyor. Allah sonumuzu hayretsin."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bazı sosyal medya kullanıcıları imamlık yapan Konakçı'ya tepki yağdırırken, yapılan yorumlar sonrası konu kısa sürede Twitter'da da TT oldu. Özellikle kadınlar Konakçı'ya yönelik sert ifadeler kullanırken, erkekler de yayınlanan videoyla ilgili eleştirilerde bulundu. Yorumlar arasında en dikkat çeken, "Bu zihniyetler yüzünden şiddet görüyoruz, taciz ediliyoruz, öldürülüyoruz" ifadesi oldu.

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