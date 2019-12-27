Ankara memur-sen başkanı yalçın, 'eğitime bakış' dergisinin etkinliğine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara memur-sen başkanı yalçın, 'eğitime bakış' dergisinin etkinliğine katıldı - Son Dakika

Ankara memur-sen başkanı yalçın, 'eğitime bakış' dergisinin etkinliğine katıldı

6 saat önce

Memur-Sen Başkanı Yalçın, 'Eğitime Bakış' dergisinin etkinliğine katıldıMEMUR- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi 'Eğitime Bakış'ın' 15'inci yılı dolayısıyla Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Memur-Sen Başkanı Yalçın, 'Eğitime Bakış' dergisinin etkinliğine katıldı

MEMUR- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi 'Eğitime Bakış'ın' 15'inci yılı dolayısıyla Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi 'Eğitime Bakış'ın' 15'inci yılı dolayısıyla Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Yalçın, burada yaptığı konuşmada, ayak bastıkları her yeri özgürleştirmenin gayretini ortaya koyduklarını ve mücadelesini verdiklerini kaydetti. Ali Yalçın, Bu amaçla 15 yıldır her ay üzerinde çalıştığımız ama 3 ayda bir yayınladığımız 'Eğitime Bakış' dergimiz 15'inci yılında 45'inci sayıya ulaştı. Her sayısı 25 binden fazla basılarak ücretsiz olarak kurumlara ulaştırılıyor. Dergiler, farklı bakış ve düşünce biçimlerini aynı sayfada buluşturan özelliği ile analitik ve özgür düşüncenin gelişmesine katkı sunuyor. Dolayısıyla dergicilik, yaşadığı çağ ve topluma şahitlik eden herkes için vazgeçilmez bir gayedir. Dergileri vazgeçilmez kılan, çağın ve toplumun meselelerini yorumlamanın ve istişarenin bereketidir. Bunun için biz dergimizi ve diğer yayınlarımızı, fikirlerimizi yoğurduğumuz ocağımız olarak görüyoruz dedi.

'ÖRGÜTLÜ GÜCÜMÜZÜ, FİKİR GÜCÜMÜZE TAKVİYE ETTİK'

Yalçın, konuşmasında şunları kaydetti

Rızaya dayalı kalıcı bir düzen inşa etmenin yolu zihinleri istila etmekten, özgür düşünceyi yok etmekten geçiyor. İşte bu yüzden bilgi çağı dedikleri bu çağ, enformatik cehaletin aslında zirvesidir. İşte dergiler tamda bu noktada önem arz ediyor. Çünkü kültürel emperyalizme en etkili cevap dergilerin ürettiği hür düşüncedir. Eğitim-Bir-Sen olarak, cehaletin bunaltıcı kararlığına karşı bilginin ve özgür düşüncenin meşalesini yaktık. Örgütlü gücümüzü, fikir gücümüze takviye ettik. İşte bu kapsamda tam 15 yıl önce Eğitime Bakış dergisini çıkardık. Konuşulmaz denen şeyleri konuştuk ve ele aldık. Eğitime Bakış'ın her sayısı, el atmaya pek cesaret edilemeyen konulara dokundu.

Yalçın, sendikacılığı bilgi, insan ve eğitim odaklı olarak hayatın her alanına yaydıklarını belirterek, emek ve özgürlük mücadelelerini yılın 365 günü sürdürmeye çalıştıklarını söyledi. Etkinlik, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından son buldu.

Ankara memur-sen başkanı yalçın, 'eğitime bakış' dergisinin etkinliğine katıldı

Ali Yalçın, Memur Sen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:14 Kaynak: DHA
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