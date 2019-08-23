ANKARA-Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul açıklamalarda bulundu-1
5 dakika önce
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul açıklamalarda bulundu-1.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:45 Kaynak: DHA
ANKARA-Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul açıklamalarda bulundu-1
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