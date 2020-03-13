ANKARA Memur Sen, mültecilerin sınır geçişlerindeki hak ihlalleri raporunu açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA Memur Sen, mültecilerin sınır geçişlerindeki hak ihlalleri raporunu açıkladı - Son Dakika

ANKARA Memur Sen, mültecilerin sınır geçişlerindeki hak ihlalleri raporunu açıkladı

6 saat önce

Memur Sen, mültecilerin sınır geçişlerindeki hak ihlalleri raporunu açıkladıMEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 'Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin mültecilerin sınır geçişlerindeki hak ihlalleri' raporunu açıklarken, Yunanistan güvenlik güçlerinin...

Memur Sen, mültecilerin sınır geçişlerindeki hak ihlalleri raporunu açıkladı

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 'Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin mültecilerin sınır geçişlerindeki hak ihlalleri' raporunu açıklarken, Yunanistan güvenlik güçlerinin göçmenlerin bekleyişini ve göç motivasyonunu kırmak için kullandığı yöntemin, eşitlik, özgürlük ve adalet kavramlarıyla bir sistem oluşturan AB değerleriyle çeliştiğini söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, akademisyenler Dr. Murat Yılmaz, Dr. Nergis Dama ve Dr. Arda Akçiçek koordinatörlüğünde hazırlanan, 'Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin mültecilerin sınır geçişlerindeki hak ihlalleri' başlıklı raporu kamuoyu ile paylaştı. Yalçın, raporun Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin durumunu tespit etmek ve deneyimlerini öğrenmek amacıyla hazırlandığını ifade ederek, "Göçmenin, göç hikayesinin nasıl ve hangi sebeplerle başladığı, sınır geçişinde kontrolün kaldırılması sonrasında nasıl bir göç yolculuğu izlediği, sınırı geçemeyip geri dönen veya döndürülen göçmenlerin nasıl bir muameleyle karşılaştığı araştırıldı" dedi.

'TEMEL İNSAN HAKLARI METİNLERİNİ İLERİ ÖLÇÜDE İHLAL EDİYOR'

Yalçın, Yunanistan'ın 10 günlük zaman diliminde mültecilere karşı silah kullandığını, bazılarını öldürdüğünü ve yaraladığını kaydederek, şunları söyledi:

"Mültecileri, Yunanistan'a illegal giriş yapmaları nedeniyle tutukladığı, mültecileri taşıyan botları geri iterek ve batırmaya çalışarak göçmenlerin hayatlarını denizde tehlikeye attığı, zor ve şiddet kullanarak göçmenlere kötü muamelede bulunduğu, kadın ve çocukların bu muameleden ayrı tutulmadığı, temel bir insan hakkı olan sığınma talebini askıya aldığı ve böylelikle temel bir insan hakkını ihlal ettiği, sınır kapılarını mültecilere kapattığı, mültecilerin kıyafet ve paralarına el koyduğu, aile fertlerini ayırarak, aile bütünlüğünü bozduğu ve tüm sığınma başvurusu yapma imkanlarını ortadan kaldırdığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği (AB) desteğiyle Yunanistan'ın, yukarıda bahsi geçen temel insan hakları metinlerini ve ilgili AB mevzuatının neredeyse tamamını, ileri ölçüde ihlal ettiğini söylemek mümkündür."

Yalçın, Yunanistan güvenlik güçlerinin göçmenlerin bekleyişini ve göç motivasyonunu kırmak için kullandığı yöntemin, eşitlik, özgürlük ve adalet kavramlarıyla bir sistem oluşturan AB değerleriyle çeliştiğini söyleyerek, "Süreç göçmenlerle birlikte AB üye ülkelerine de zarar verecektir. Bu raporu da, uluslararası tüm toplantılarda, göçmen politikaların tartışıldığı tüm platformlarda gündeme getireceğimizin bilinmesini istiyoruz. Avrupa'nın bu anlamda ikili tavrını, insan hakları ihlallerini, tüm uluslararası hukuku ihlal ettiğine ilişkin süreci gözlemlediğimiz bu raporu her platformda ifade edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Gizem KARADAĞ-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)-

ANKARA Memur Sen, mültecilerin sınır geçişlerindeki hak ihlalleri raporunu açıkladı

Avrupa Birliği, Ali Yalçın, Yunanistan, Memur Sen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:07 Kaynak: DHA
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