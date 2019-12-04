Son Dakika Haberleri: Ankara merkeze mevsimin ilk karı yağdı
Son Dakika 3. Sayfa Ankara merkeze mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Ankara merkeze mevsimin ilk karı yağdı

6 saat önce

Kışın gelmesiyle birlikte tüm yurtta etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, Ankara'nın merkezinde bulunan yüksek kesimleri beyaza büründü.

Ankara merkeze mevsimin ilk karı yağdı, System.String[]

Kışın gelmesiyle birlikte tüm yurtta etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, Ankara'nın merkezinde bulunan yüksek kesimleri beyaza büründü. Mevsimin ilk karı böylece Ankara'ya da ulaştı.


Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kendini Ankara'da da gösterdi. Başkent merkezde kar yağışı vatandaşı da sevindirdi. Çankaya'da bulunan Keklikpınarı sırtlarına yağan kar, çamlık alanlarda kartpostallık görüntüler oluşturdu. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:22 Kaynak: İHA
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