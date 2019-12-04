Ankara merkeze mevsimin ilk karı yağdı
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Kışın gelmesiyle birlikte tüm yurtta etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, Ankara'nın merkezinde bulunan yüksek kesimleri beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:22 Kaynak: İHA
Kışın gelmesiyle birlikte tüm yurtta etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, Ankara'nın merkezinde bulunan yüksek kesimleri beyaza büründü. Mevsimin ilk karı böylece Ankara'ya da ulaştı.
Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kendini Ankara'da da gösterdi. Başkent merkezde kar yağışı vatandaşı da sevindirdi. Çankaya'da bulunan Keklikpınarı sırtlarına yağan kar, çamlık alanlarda kartpostallık görüntüler oluşturdu. - ANKARA
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