Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı - Son Dakika

Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı
05.01.2021 09:17
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin 28'i subay, 1'i 'mahrem imam' olmak üzere toplam 29 şüpheli için Ankara merkezli 10 ilde gözaltı...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin 28'i subay, 1'i 'mahrem imam' olmak üzere toplam 29 şüpheli için Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verdi.
-İHA-
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