Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin 'kamu mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında; örgüt 'mahrem imam'larıyla operasyonel GSM hattı üzerinden irtibat kurduğu belirlenen, haklarında örgüt üyeliği ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade ile ankesörden görüşme ve ByLock gibi çeşitli deliller bulunan; 15'i görevde, 14'ü de ihraç olmak üzere 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara merkezli 10 ilde FETÖ soruşturması: 29 gözaltı kararı - Son Dakika

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