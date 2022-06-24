Ankara merkezli 10 ilde FETÖ soruşturması: 29 gözaltı kararı - Son Dakika
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Ankara merkezli 10 ilde FETÖ soruşturması: 29 gözaltı kararı

24.06.2022 10:51
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ soruşturması: 29 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'kamu mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmada, Ankara merkezli 10 ilde 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'kamu mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmada, Ankara merkezli 10 ilde 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin 'kamu mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında; örgüt 'mahrem imam'larıyla operasyonel GSM hattı üzerinden irtibat kurduğu belirlenen, haklarında örgüt üyeliği ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade ile ankesörden görüşme ve ByLock gibi çeşitli deliller bulunan; 15'i görevde, 14'ü de ihraç olmak üzere 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.


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Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara merkezli 10 ilde FETÖ soruşturması: 29 gözaltı kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara merkezli 10 ilde FETÖ soruşturması: 29 gözaltı kararı - Son Dakika
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