Ankara merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 28 gözaltı - Son Dakika

Ankara merkezli 10 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 28 gözaltı
02.04.2021 14:21
Terör örgütü FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 34 şahıstan 28'i Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.
Terör örgütü FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 34 şahıstan 28'i Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının mahrem yapılanması içerisinde faaliyette olan 34 kişiyi tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri Ankara merkezli 10 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla tespit edilen 34 şüpheliden 28'ini yakalayarak gözaltına aldı. Firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA
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