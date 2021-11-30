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Ankara merkezli 10 ilde kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı - Son Dakika

Ankara merkezli 10 ilde kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı

30.11.2021 21:47

- Ankara merkezli 10 ilde kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı İnsan sağlığını tehlikeye düşüren etken maddeler kullanarak çikolata, kahve, macun gibi maddeler ürettiği tespit edilen kişilere yönelik Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 49 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

- Ankara merkezli 10 ilde kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı

ANKARA - İnsan sağlığını tehlikeye düşüren etken maddeler kullanarak çikolata, kahve, macun gibi

maddeler ürettiği tespit edilen kişilere yönelik Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 49 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda da malzeme ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, insan sağlığını hiçe sayıp kullandıkları etken maddelerle çikolata, kahve, macun gibi maddeler üreten 50 kişi olduğunu tespit etti. Operasyon için harekete geçen polis ekipleri, Ankara merkezli 10 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla belirlenen şüphelilerden 49'unu yakalayarak gözaltına aldı. Diğer 1 şahsın aranmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilirken, operasyonda yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda cinsel içerikli ürün, tıbbi ilaç, cep telefonu aksesuarı ile yedek parçası ele geçirildi.

Ankara merkezli 10 ilde kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı
Ankara merkezli 10 ilde kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı
Ankara merkezli 10 ilde kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı
Ankara merkezli 10 ilde kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı

Kaçakçılık, Gözaltı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara merkezli 10 ilde kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara merkezli 10 ilde kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı - Son Dakika
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