Ankara merkezli 13 ilde FETÖ operasyonunda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara merkezli 13 ilde FETÖ operasyonunda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı

01.03.2022 08:58
Ankara merkezli 13 ilde FETÖ operasyonunda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütün yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında Ankara Merkezli 13 ilde 41 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütün yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında Ankara Merkezli 13 ilde 41 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara'da bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle örgütün sivil sorumluları ile iletişim sağladıkları tespit edilen; (1) yarbay, 1 yüzbaşı, 3 Üsteğmen, 11 Astsubay ve 4 askeri öğrenci olmak üzere 20, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programını kullandıkları belirlenen, örgütsel hiyerarşiye dahil olduklarına dair aleyhlerine ifade bulunan, 15'i hakkında daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalama emri ile aranan ve Ankara'da oldukları tespit edilen 21 olmak üzere toplam 41 şüphelinin, Ankara merkezli 13 ilde, 01.03.2022 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Firari FETÖ'cüler kaçamadı Firari FETÖ'cüler kaçamadı

Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara Başsavcılığı, Ankara, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara merkezli 13 ilde FETÖ operasyonunda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika


Son Dakika
08:48 Elektrik faturasında yeni düzenleme başladı! Vatandaşa fatura ne kadar yansıyacak?
08:39 Rusya, 65 Km'lik ölüm konvoyuyla başkent Kiev'i zorluyor: Reuters duyurdu
08:38 Bir kızını sır gibi saklıyordu! İlk kez kızı Gülşen'le poz veren Tatlıses yaptığı paylaşımda büyük oğlundan hiç bahsetmedi
08:31 Ukrayna, Türkiye'den aldığı Bayraktar SİHA'lar ile Rus savunma sistemlerini imha etti!
08:05 Belarus müzakeresinden sonra Zelenski'den ilk açıklama: Rusya kendi pozisyonunu açıkladı, istediğimiz bir sonuç yok
07:56 "Göğüsleriniz silikon mu?" diye soruldu! Gülben Ergen: Takma bir şey yok bende
07:53 Mart ayının ilk gününde hava nasıl olacak: Yurt genelinde yağışlar hakim, hava parçalı çok bulutlu!
07:41 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:36 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:30 Müzakereler sonuçsuz kalınca Ukrayna-Rusya savaşı 6. gününde devam ediyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 09:04:30. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara merkezli 13 ilde FETÖ operasyonunda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement