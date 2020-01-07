Ankara merkezli 13 ilde FETÖ soruşturması: 20 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara merkezli 13 ilde FETÖ soruşturması: 20 gözaltı kararı - Son Dakika

Ankara merkezli 13 ilde FETÖ soruşturması: 20 gözaltı kararı

6 saat önce

ANKARA'da, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamınmda kamu görevinden çıkarılan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 13 ilde FETÖ soruşturması: 20 gözaltı kararı, System.String[]

ANKARA'da, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamınmda kamu görevinden çıkarılan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 13 ilde yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından MİT personeline yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar sonucunda örgüt mensubu olduklarına dair deliller elde edilen 20 şüpheli tespit edildi. Tamamı kamu görevinden çıkarılan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 5'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ANKARA, -


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:23 Kaynak: DHA
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