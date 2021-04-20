Ankara merkezli 14 ilde "Arsa Avcısı" operasyonu: 106 gözaltı - Son Dakika

Ankara merkezli 14 ilde "Arsa Avcısı" operasyonu: 106 gözaltı

20.04.2021 08:57
Ankara merkezli 14 ilde

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenledikleri "Arsa Avcısı" operasyonunda 106 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenledikleri "Arsa Avcısı" operasyonunda 106 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı "Arsa Avcısı" operasyonunu düzenledi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, örgüt üyelerinin müştekilere, devlet büyükleri ile yakın oldukları izlenimi vererek mağdurları ikna etmede avukatlık ofisi veya şirket ofislerini kullandıklarını tespit edilirken yapılan operasyonda suç örgütüyle ilişkili olduğu belirlenen 106 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kamu görevlisi örgüt üyeleriyle kandırdılar

Ekiplerin yaptığı 2 yıllık teknik ve fiziki takip sonucunda;

Kamu görevlisi olan örgüt üyeleri tarafından kamu binasında oda ayarlandığı, burada Daire Başkanı olarak tanıtılan örgüt üyesi ile mağdurlar arasında sahte sözleşme imzalandığı, kamu idarelerinin isim kısaltmalarını kullanarak şirket açtıkları, mağdurlar parayı şirket hesaplarına yatırırken kamu kurumunun hesabına yatırdığını düşündüğü, SMS paketi satın alarak Tapu Müdürlüğü başlığı ile işlemlerin başlatıldığı yönünde SMS gönderdikleri, Tapu Müdürlüğünde irtibatlı oldukları kamu görevlilerini kullanarak, memurların işlem yaptığı alana örgüt üyeleri geçerek memur gibi işlem yapıp mağdurlara sahte tapu teslim ettikleri, Mağdurlarla dışarıda buluşma sağlayacakları esnada buluşma yerinin güvenli olup olmadığının kontrolünü yapmak için keşif yaptıkları öğrenildi.

300 milyon TL dolandırdılar

Ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucunda, 160 mağdurdan bu yöntemlerle 300 milyon TL paranın dolandırılarak suç örgütüne geçtiği, örgütün faaliyetine 2016 yılından itibaren başladığı, bu tarihten önce hiçbir mal varlığı bulunmayan örgüt yönetici ve üyelerinin zenginleşerek lüks araçlar satın aldıkları ve rezidans dairelere taşındıkları, Yapılan teknik takip sonucunda mağdurları aldatarak yüklü miktarda paralarını aldıktan sonra örgüt içerisinde mağdurun gıyabında alay ettikleri tespit edildi.

Bazı mağdurları "Arsa değerlendi" diyerek 2 kere dolandırdılar

Edinilen bilgilere göre örgüt üyelerinin bazı mağdurları 1 kere dolandırdıktan sonra mağdurların farkına varmaması durumunda, arsanın değerlendiğini söyleyerek 2. kez dolandırdıkları, yer teslim tutanağı yapıyor izlenimi vererek, örgüt üyelerine ait araçlara kamu taşıtı olduğu izlenimi veren araç kartı koyarak araziyi mağdurlara göstermeye bu araç ile gittikleri belirlendi.

8 araç, 40 taşınmaz ve 30 milyon TL paraya el konuldu

Ayrıca yapılan operasyonda, MASAK ile gerçekleştirilen ortak çalışma sonrasında suçtan elde edilen gelirler kapsamında örgüt yönetici ve üyelerine ait 8 adet araç, 40 adet taşınmaza (iş yeri, konut, arsa) ve 30 milyon TL paraya el konuldu.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - ANKARA

Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı
Ankara merkezli 14 ilde Arsa Avcısı operasyonu: 106 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Türk Lirası, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara merkezli 14 ilde 'Arsa Avcısı' operasyonu: 106 gözaltı - Son Dakika


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