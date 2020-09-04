Ankara merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 7'si aktif görevde olmak üzere gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 19'u, 14 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki şüphelilerin, FETÖ'nün örgüt mensubu askerler ile 'sivil imam'lar arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Çalışmalar sonucunda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen astsubay rütbesindeki 7'si aktif görevde olmak üzere 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 14 ilde gerçekleştirilen operasyonlarında 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmet yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve operasyonel hatlar üzerinden mahrem sorumlularla irtibat kurdukları tespit edilen 27 şahsa yönelik 14 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.