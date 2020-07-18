Ankara merkezli 17 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 52 gözaltı - Son Dakika

Ankara merkezli 17 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 52 gözaltı

ANKARA merkezli 17 ilde, yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında organizatörlerin de bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA merkezli 17 ilde, yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında organizatörlerin de bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt hesaplarında yapılan incelemede yıllık yaklaşık 96 milyon TL haksız kazanç elde edildiği saptandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan bahis çetesine yönelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlattı. Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesi, savcılık tarafından 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen ekipler, Ankara'nın da aralarında olduğu 17 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda, organizatör olduğu tespit edilen 9 kişi ile toplam 52 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise çok sayıda suça konu dijital materyal ile doküman ele geçirildi. Ayrıca örgüt hesaplarında yapılan incelemede yıllık yaklaşık 96 milyon TL haksız kazanç elde edildiği saptandı.

Uluslararası camianın 'laiklik' kaygısına Sözcü Kalın'dan yanıt: Türkiye'de dini özgürlük var, kaygılar yersiz
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı
PARALARI KKTC'DEKİ HESAPLARA AKTARMIŞLAR

Soruşturmanın devamında, örgütün para transferlerinde kullandığı elektronik para hesaplarının tamamının, üçüncü kişilerin isim ve vatandaşlık numaraları kullanılarak açıldığı tespit edildi. Adına hesap açılan pek çok kişinin de bu durumdan haberi olmadığı anlaşıldı. Hesapların İzmir ve Mersin'de faaliyet gösteren paravan bir şirket tarafından yönetildiği, yasa dışı bahisten kazanılan paralarının 'Bitcoin' hesabına dönüştürülerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantılı hesaplara aktarıldığı tespit edildi.

YILLIK 96 MİLYON TL HAKSIZ KAZANÇ

Ele geçirilen dijital materyal ve dokümanları inceleyen polis, örgütün yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde ettiği ve paravan şirketler aracılığıyla yurt dışına çıkardığı paranın yıllık yaklaşık 96 milyon TL olduğunu belirledi. Örgütün üst düzey yapılanmasında yer alan kişilerin, değeri 5 milyon TL tutarındaki Türkiye'deki mal varlıklarına el konulması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan 52 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü:

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar

Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Genel detay

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 07:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara merkezli 17 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 52 gözaltı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

07:57 Uluslararası camianın 'laiklik' kaygısına Sözcü Kalın'dan yanıt: Türkiye'de dini özgürlük var, kaygılar yersiz 07:43 Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir 07:37 Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı 07:25 Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu 23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:04 Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Uluslararası camianın 'laiklik' kaygısına Sözcü Kalın'dan yanıt: Türkiye'de dini özgürlük var, kaygılar yersiz
07:57
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
07:43
Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı
07:37
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
07:25
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
23:54
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
23:04
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 08:23:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara merkezli 17 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 52 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]