Ankara merkezli 17 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 52 gözaltı - Son Dakika

ANKARA merkezli 17 ilde, yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında organizatörlerin de bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt hesaplarında yapılan incelemede yıllık yaklaşık 96 milyon TL haksız kazanç elde edildiği saptandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan bahis çetesine yönelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlattı. Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesi, savcılık tarafından 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen ekipler, Ankara'nın da aralarında olduğu 17 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda, organizatör olduğu tespit edilen 9 kişi ile toplam 52 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise çok sayıda suça konu dijital materyal ile doküman ele geçirildi. Ayrıca örgüt hesaplarında yapılan incelemede yıllık yaklaşık 96 milyon TL haksız kazanç elde edildiği saptandı.
Görüntü dökümü:Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalar Şüphelilerin emniyetten çıkarılması
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Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -