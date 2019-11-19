Son Dakika Haberleri: Ankara merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı
Son Dakika Güncel Ankara merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı - Son Dakika

Ankara merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı

6 saat önce

ANKARA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün finans yapılanmasında eylemleri tespit edilen 79 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 56'sı gözaltına alındı.

Ankara merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı, System.String[]

ANKARA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün finans yapılanmasında eylemleri tespit edilen 79 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 56'sı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 19 ilde 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı çırkarıldı. Şüphelilerin yakalanması amacıyla aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu söz konusu illerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün finans yapılanmasında eylemleri tespit edilen şüphelilerden 56'sı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına için çalışmalar sürdürülüyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:20 Kaynak: DHA
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