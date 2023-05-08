19 ildeki siber güvenlik operasyonlarında "RedHack" üyesi 33 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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19 ildeki siber güvenlik operasyonlarında "RedHack" üyesi 33 kişi gözaltına alındı

08.05.2023 11:09

Ankara merkezli 19 ilde terör örgütü DHKP-C'nin siber güçlerine yönelik düzenlenen operasyonda, RedHack üyesi 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 450'si kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 10 bin 17 internet sitesine hackleme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, terör örgütü DHKP-C'nin siber yapılanmasına yönelik 1 yıl önce soruşturma başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca yapılan çalışmada; 'RedHack' isimli illegal yapılanma içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının sahte hesap kullanıp, yetkisiz erişim eylemlerini 'Zone-H' adlı internet sitesinde yayımladıkları belirlendi.

Ankara merkezli 19 ilde 'RedHack' operasyonu; 33 gözaltı

10 BİNDEN FAZLA SİTE HACKLEMİŞLER

Şüphelilerin, 450'si kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 10 bin 17 internet sitesine hackleme gerçekleştirdiği saptandı. Ayrıca hackerların birçoğunun terör örgütleri DHKP/C, MLKP, TKP/ML ve PKK/KCK'ya üye olmak veya propagandalarını yapmaktan suç kayıtlarının bulunduğu anlaşıldı. Şüphelilerden 2'sinin ise FETÖ/PDY üyesi olmaktan kaydının olduğu belirlendi.

Ankara merkezli 19 ilde 'RedHack' operasyonu; 33 gözaltı

33 KİŞİ GÖZALTINDA

Kimlik ve adresleri belirlenen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 19 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: :) Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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Ankara Başsavcılığı, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 ildeki siber güvenlik operasyonlarında 'RedHack' üyesi 33 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 19 ildeki siber güvenlik operasyonlarında "RedHack" üyesi 33 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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