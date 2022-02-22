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Ankara merkezli 2 FETÖ soruşturmasında 76 gözaltı kararı - Son Dakika

Ankara merkezli 2 FETÖ soruşturmasında 76 gözaltı kararı

22.02.2022 09:29
Ankara merkezli 2 FETÖ soruşturmasında 76 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler yapılanması' ile iltisakı tespit edilen 26 şüpheli ile örgütün 'adalet teşkilatı' ile irtabatı belirlenen 50 şüpheli hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler yapılanması' ile iltisakı tespit edilen 26 şüpheli ile örgütün 'adalet teşkilatı' ile irtabatı belirlenen 50 şüpheli hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada hepsi astsubay rütbesinde 11'i görevde, 2'si ihraç, 10'u emekli, 3'ü daha önce ayrılmış 26 şüphelinin FETÖ/PDY'nin 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanması' ile iltisakı tespit edildi. Şüphelilerin Ankara'da bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün 'sivil imam'ları ile iletişim sağladıkları belirlendi.

Yine FETÖ/PDY'nin 'adalet teşkilatı'na sızarak örgütlenen 50 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin operasyonel GSM ve Ankara'da bulunan büfe, market gibi umuma açık yerlerdeki kontörlü sabit hatları kullanarak 'mahrem imam'larla iletişim kurduğu tespit edildi. Toplam 76 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 26 astsubayın yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


Ankara merkezli 2 FETÖ soruşturmasında 76 gözaltı kararı
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Ankara merkezli 2 FETÖ soruşturmasında 76 gözaltı kararı Ankara merkezli 2 FETÖ soruşturmasında 76 gözaltı kararı Son dakika... Başkent merkezli 25 ilde FETÖ soruşturmalarında 76 gözaltı kararı Son dakika... Başkent merkezli 25 ilde FETÖ soruşturmalarında 76 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Adalet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara merkezli 2 FETÖ soruşturmasında 76 gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara merkezli 2 FETÖ soruşturmasında 76 gözaltı kararı - Son Dakika
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