Ankara merkezli 2 FETÖ soruşturmasında 76 gözaltı kararı - Son Dakika

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler yapılanması' ile iltisakı tespit edilen 26 şüpheli ile örgütün 'adalet teşkilatı' ile irtabatı belirlenen 50 şüpheli hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada hepsi astsubay rütbesinde 11'i görevde, 2'si ihraç, 10'u emekli, 3'ü daha önce ayrılmış 26 şüphelinin FETÖ/PDY'nin 'Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanması' ile iltisakı tespit edildi. Şüphelilerin Ankara'da bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün 'sivil imam'ları ile iletişim sağladıkları belirlendi.