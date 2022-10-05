Ankara merkezli kaçak cep telefonu operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Ankara merkezli kaçak cep telefonu operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 1'i tutuklandı

05.10.2022 10:22

Ankara merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, cep telefonu ve yedek parçalarının kaçakçılığını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Ankara merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, cep telefonu ve yedek parçalarının kaçakçılığını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekiplerince, cep telefonu ve yedek parçalarının kaçakçılığı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu cep telefonu ve yedek parçalarının kaçakçılığını yaptığı tespit edilen 11 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara ve Diyarbakır'da 19 adres eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.

Bu kişilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 81 kaçak cep telefonu, 1290 cep telefonu yedek parçası, 7 cep telefonu IMEI klonlamada kullanılan box cihazı, 4 IMEI klonlamada kullanılan dijital materyal, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve sentetik uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu içiminde kullanılan cam şişe, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 1430 lira ile narkotik madde satışlarını içeren ajanda ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelinin aranmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara merkezli kaçak cep telefonu operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara merkezli kaçak cep telefonu operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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