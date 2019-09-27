Son Dakika Haberleri: Ankara merkezli 20 ilde fetö operasyonu: 17 gözaltı
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Ankara merkezli 20 ilde fetö operasyonu: 17 gözaltı

24 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 17'si, 20 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

Ankara merkezli 20 ilde fetö operasyonu: 17 gözaltı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 17'si, 20 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen ve FETÖ ile irtibatı tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.


Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:11 Kaynak: DHA
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