'Demir Yumruk' soruşturmasında iddianame, İskenderun'a gönderildi - Son Dakika
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'Demir Yumruk' soruşturmasında iddianame, İskenderun'a gönderildi

05.09.2022 17:20
'Demir Yumruk' soruşturmasında iddianame, İskenderun'a gönderildi

ANKARA merkezli 29 ilde düzenlenen ve demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik yürütülen demir yumruk soruşturması kapsamında, Erol Eşrefoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 sanıklı iddianame, 'yetkisizlik' nedeniyle İskenderun...

ANKARA merkezli 29 ilde düzenlenen ve demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik yürütülen demir yumruk soruşturması kapsamında, Erol Eşrefoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 sanıklı iddianame, 'yetkisizlik' nedeniyle İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı suç örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak'ın da bulunduğu 29 kişi tutuklandı. Şüphelilerden bazıları itiraz üzerine daha sonra serbest bırakıldı. Savcılık, 3 ayrı gruba ayırdığı soruşturmada 32 şüphelinin yer aldığı Erol Eşrefolu (Evcil) grubuna yönelik soruşturmayı tamamlayarak 17 kişi hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, örgütün kurucusunun Erol Eşrefoğlu (Evcil) olduğu ve yönetici konumundaki diğer şüpheliler Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç ve Tolga Demir ile akrabalık bağları olduğu belirtildi. İddianamede, Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç ve Tolga Demir'in 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kamu kurum ve kuruluşlarını zararına dolandırıcılık', '6183 sayılı Amme Alacakların Tahsil Usulü Kanunu'nun 110'ncu maddesine muhalefet etmek' suçlarından 30'ar yıl 9'ar aya kadar, diğer şüpheliler Alparslan Gazi Ağca, Alperen Şengül, Ayten Evcil, Berat Nuri Şengül, Fettah Erdem, Gülderen Evcil Ardıç, İsmet Höke, Mirza Ardahan Ardıç, Özdemir Öztürk, Remziye Evcil Şengül, Sadık Fırat Ekşioğulları, Sadun Budinli ve Salih Evcil'in 2 yıldan başlayarak değişen yıllarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi. 15 kişi hakkında ise 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verildi.

DOSYA İSKENDERUN'A GÖNDERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16 Ağustos'ta hazırlanan iddianame, Ankara 21'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, iddia edilen suçların gerçekleştiği yer ile sanıkların birçoğunun ikametgahının İskenderun olması nedeniyle 'yetkisizlik' kararı vererek, dosyayı İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyayı kabul etmesi halinde yargılama İskenderun'da yapılacak, itiraz etmesi durumunda ise yargılamanın hangi mahkemede yapılacağına Yargıtay ilgili dairesi karar verecek.


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Kaynak: DHA

Ankara Başsavcılığı, İskenderun, Ankara, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Demir Yumruk' soruşturmasında iddianame, İskenderun'a gönderildi - Son Dakika

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