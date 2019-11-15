Son Dakika Haberleri: Ankara merkezli 29 ilde KPSS operasyonu: 121 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Ankara merkezli 29 ilde KPSS operasyonu: 121 gözaltı kararı - Son Dakika

Ankara merkezli 29 ilde KPSS operasyonu: 121 gözaltı kararı

7 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında yapılan KPSS'de FETÖ'nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine yürütülen soruşturmada Ankara merkezli 29 ilde 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 45'inin yakalandığını bildirdi.

Ankara merkezli 29 ilde KPSS operasyonu: 121 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılında yapılan KPSS'de FETÖ'nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine yürütülen soruşturmada Ankara merkezli 29 ilde 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 45'inin yakalandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan KPSS'de FETÖ üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine 59'u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında Ankara merkezli 29 ilde 15.11.2019 tarihi itibarıyla gözaltı emri verilmiş olup, şu ana kadar 45 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir" denildi.

(İHA)

Ankara, KPSS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:00 Kaynak: İHA
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